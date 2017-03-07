В Петербурге умер расстрелянный подполковник УФСИН

«Офицер УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти скончался в больнице», - сказал источник агентства. Он отметил, что в настоящий момент решается вопрос о переквалификации дела на статью «Убийство».

Ранее сообщалось, что в четверг, 2 марта, во Всеволжском районе было совершено покушение на офицера, который сидел в припаркованном автомобиле. Злоумышленник выстрелил в него шесть раз.

Позже по подозрению в нападении был задержан 63-летний местный житель, который первоначально был свидетелем.

Также правоохранители задержали заместителя начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.