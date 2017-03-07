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В Петербурге умер расстрелянный подполковник УФСИН
Фото: Fotolia/ spotmatikphoto
В ночь на вторник, 7 марта, скончался офицер УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на которого ранее было совершено покушение. Об этом рассказал представитель регионального управления СК, сообщает РИА Новости.
«Офицер УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти скончался в больнице», - сказал источник агентства. Он отметил, что в настоящий момент решается вопрос о переквалификации дела на статью «Убийство».
Ранее сообщалось, что в четверг, 2 марта, во Всеволжском районе было совершено покушение на офицера, который сидел в припаркованном автомобиле. Злоумышленник выстрелил в него шесть раз.
Позже по подозрению в нападении был задержан 63-летний местный житель, который первоначально был свидетелем.
Также правоохранители задержали заместителя начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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