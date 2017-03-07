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В Петербурге скончался раненный в ходе покушения офицер УФСИН
Фото: Fotolia/ spotmatikphoto
Офицер петербургского управления ФСИН, которого ранили в ходе покушения в Ленинградской области, скончался в ночь на вторник, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК.
"Офицер УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти скончался в больнице", — сказал собеседник агентства.
По его словам, решается вопрос о переквалификации дела на статью "Убийство".
Покушение произошло 2 марта во Всеволжском районе: преступник шесть раз выстрелил в офицера, когда тот сидел в припаркованном автомобиле. Через три дня в Петербурге был задержан 63-летний местный житель, который первоначально проходил по делу как свидетель.
Вечером того же дня по подозрению в подстрекательстве убийства задержали замначальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Что именно стало мотивом преступления, пока не сообщается.