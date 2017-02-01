ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Краснодарском крае. Террористы планировали привести в действие взрывное устройство в новогодние праздники. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсантъ»

Как говорится в публикации, по подозрению в подготовке теракта был задержан 38-летний уроженец одной из северокавказских республик. По версии следствия, мужчина является сторонником запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» . Отмечается, что во время задержания террорист оказывал сопротивление. Возбуждено уголовное дело по факту задержания предполагаемого террориста.

«При обыске у мужчины было изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство в составе пластичного взрывчатого вещества весом около 200 граммов, поражающих элементов в виде гаек и капсюля-детонатора, инициация которого должна была произойти от мобильного телефона, а также пистолет Макарова», — говорится в сообщении ведомства.