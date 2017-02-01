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ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае
Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Краснодарском крае. Террористы планировали привести в действие взрывное устройство в новогодние праздники. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсантъ».
Как говорится в публикации, по подозрению в подготовке теракта был задержан 38-летний уроженец одной из северокавказских республик. По версии следствия, мужчина является сторонником запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Отмечается, что во время задержания террорист оказывал сопротивление. Возбуждено уголовное дело по факту задержания предполагаемого террориста.
«При обыске у мужчины было изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство в составе пластичного взрывчатого вещества весом около 200 граммов, поражающих элементов в виде гаек и капсюля-детонатора, инициация которого должна была произойти от мобильного телефона, а также пистолет Макарова», — говорится в сообщении ведомства.
31 января появилась информация о том, что сотрудники российских спецслужб предотвратили попытку теракта в Москве во время проведения чемпионата мира по хоккею в 2016 году. С таким заявлением выступил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин. Соревнования проводились в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая 2016 года.
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