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В Казани предотвратили теракт на авиазаводе
Министр МВД Татарстана Артём Хохорин заявил, что спецслужбы пресекли деятельность группировки «Хизб ут-тахрир» (запрещена в России), которая планировала совершить теракт на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«Оперативники МВД Татарстана совместно с сотрудниками ФСБ нанесли очередной удар по террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Возбуждено 13 уголовных дел в отношении ее участников. Среди них участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета», - сказал Хохорин.
Министр отметил, что главной целью незаконной группировки был Казанский авиационный завод.
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