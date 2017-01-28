В Подмосковье напали на патруль Росгвардии

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии, которые патрулировали поселок в Подмосковье, сообщает региональное управление СК в субботу.

"Устанавливаются обстоятельства применения насилия в отношении двух сотрудников Росгвардии. Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ночь на субботу два сотрудника Росгвардии, патрулируя улицы подмосковного поселка Битца, увидели, как три человека избивают мужчину. Заметив росгвардейцев, злоумышленники попытались скрыться, один из них напал на правоохранителя с осколком разбитой бутылки, поранив ему руку. После предупреждений и нескольких выстрелов в воздух второй росгвардеец был вынужден применить табельное оружие и два раза выстрелил по ногам злоумышленника, ранив его.