Лейтенанта Сергея Аракчеева, осужденного за убийство чеченцев, освободили по УДО

Лейтенант Сергей Аракчеев , отбывавший срок за убийство мирных жителей Чечни, вышел на свободу и сразу же покинул страну, опасаясь расправы. Информацию об этом подтвердили его друзья и источники в правоохранительных органах

Аракчеева, как выяснилось, освободили не актом о помиловании президента (на который он так надеялся), а по УДО. Колония, где он находился, дала военному отличную характеристику, которая послужила поводом для условно-досрочного освобождения.

Напомним, что дело Аракчеева было одним из самых громких военных дел начала 2000-х годов. Военный-сапер, разминировавший десятки взрывных устройств в Грозном и получивший за это три медали, был арестован в 2003-м. Аракчеева и его товарища - старшего лейтенанта Евгения Худякова - подозревали в убийстве трех жителей чеченского села Лаха-Варды. Экспертизы и исследования на полиграфе подтверждали непричастность военных к преступлению. Суд присяжных дважды оправдывал обоих военных, но оба раза вердикт отменен. Власти Чечни и лично Рамзан Кадыров настаивали на том, чтобы военные были осуждены. В итоге Аракчеев получил 15 лет колонии, а Худяков — 17.

- Аракчеев был освобожден 16 декабря 2016 года из колонии в Нижнем Новгороде, где отбывают наказание бывшие военные и сотрудники правоохранительных органов, - говорит наш источник. - За время, что он провел за решеткой, у него не было ни одного выговора. Сам он продолжал доказывать свою невиновность, писал письма и петиции во все инстанции. Был очень рад, когда его в 2015 году оправдали по двум статям - «грабеж» и «превышение должностных полномочий» и признали за ним право на компенсацию вреда, нанесенного ему необоснованным уголовным преследованием.

По словам друзей Сергея Аракчеева, его освобождение скрывали, потому что считают, что ему угрожает опасность. Лейтенант спешно покинул пределы родины, чтобы начать новую жизнь.