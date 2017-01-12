"Чистильщик" мог убить более 80 женщин

Представитель СК уточнил, что сейчас правоохранители расследуют уголовное дело по 59 эпизодам преступлений Попкова, осужденного ранее за 22 убийства. Ему уже предъявлено обвинение в 47 убийствах, а обвинение еще по 12 убийствам маньяку предъявят в ближайшее время.

Сейчас Попков проходит психолого-психиатрическую экспертизу. Когда она закончится, ему предъявят обвинение по всем эпизодам.

По словам Карчевского, следствию удалось найти психологический контакт с маньяком, после чего он стал сознаваться в других убийствах, о которых правоохранительным органам ничего не было известно. «Попков при даче показаний никаких поблажек к себе не просит, не торгуется. Возможно, он хочет поставить точку в своей преступной «карьере», - отметил следователь.

Бывший ангарский милиционер Михаил Попков 14 января 2015 года получил пожизненный срок за убийства 22 местных жительниц и нанесение еще двум женщинам тяжких телесных повреждений. Из-за новых признаний маньяк до сих пор не попал в колонию особого режима

В 1994-2000 годах вечером и ночью из общественных мест Ангарска пропадали женщины от 17 до 38 лет. Их обезображенные тела со следами насилия находили в лесу, на кладбищах и у обочин дорог. Возле нескольких тел были обнаружены следы колес «Нивы», поэтому правоохранители проверили всех хозяев машин этой марки. Так удалось выйти на Попкова. Он называл себя «чистильщиком» и утверждал, что убивал только «женщин легкого поведения».