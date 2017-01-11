Кадыров провел спецоперацию по уничтожению боевиков
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Рамблер/новости

Кадыров провел спецоперацию по уничтожению боевиков

Кадыров провел спецоперацию по уничтожению боевиков
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В Чечне бойцы спецназа уничтожили четырех боевиков. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Вблизи сел Курчалой и Гелдаган прошла спецоперация, ликвидированы четыре члена НВФ, один задержан. Руководил спецоперацией глава республики Рамзан Кадыров», — заявил агентству источник в правоохранительных органах республики.
Также источник сообщил, что во время задержания боевики пытались скрыться от сотрудников правоохранительных органов. На настоящий момент подробности проведенной спецоперации уточняются.
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