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Задержанный в Ингушетии отец предполагаемого убийцы журналиста признался в убийстве
Задержанный в Ингушетии по подозрению в пособничестве в убийстве журналиста Амерхана Кокурхоева признался в его убийстве.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики.
"Сегодня сотрудниками Сунженского РОВД республики склонен к явке с повинной 60-летний Руслан Джамалдинов", - сказали в МВД, подчеркнув, что "Руслан Джамалдинов, являющийся жителем станицы Нестеровская, дал признательные показания в совершенном им убийстве 26-летнего спортивного журналиста Амерхана Кокурхоева".
Ранее сообщалось, что в убийстве подозревается 26-летний сын Джамалдинова Ризван Котиев, который был объявлен в розыск.
Убийство было совершено 1 января. Журналист получил ножевое ранение и был доставлен в больницу, где скончался не приходя в сознание. Следствие рассматривает основную версию - убийство на почве ссоры. Семьи Джамалдиновых и Кокурхоевых проживают по соседству.
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