Задержанный в Ингушетии отец предполагаемого убийцы журналиста признался в убийстве

Задержанный в Ингушетии по подозрению в пособничестве в убийстве журналиста Амерхана Кокурхоева признался в его убийстве.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики.

"Сегодня сотрудниками Сунженского РОВД республики склонен к явке с повинной 60-летний Руслан Джамалдинов", - сказали в МВД, подчеркнув, что "Руслан Джамалдинов, являющийся жителем станицы Нестеровская, дал признательные показания в совершенном им убийстве 26-летнего спортивного журналиста Амерхана Кокурхоева".

Ранее сообщалось, что в убийстве подозревается 26-летний сын Джамалдинова Ризван Котиев, который был объявлен в розыск.

Убийство было совершено 1 января. Журналист получил ножевое ранение и был доставлен в больницу, где скончался не приходя в сознание. Следствие рассматривает основную версию - убийство на почве ссоры. Семьи Джамалдиновых и Кокурхоевых проживают по соседству.