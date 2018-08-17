Третьим будешь? Германия легализовала еще один пол

Как удобно. Хочешь — наденешь юбку, а захочешь — отрастишь к ней бороду. Женский каприз "мне нечего надеть" утратит свою актуальность, потому что: "надень мое". А на призыв "будь мужиком" всегда можно будет ответить: "я был им вчера, приходи завтра".

И в их отечестве нет пророка. Кому бы у них прежде могло такое в голову прийти? Пророк для их отечества был у нас. Еще когда написал "родила царица в ночь не то сына, не то дочь". Знал бы, что у них его сказка станет былью, придумал бы более точное определение. На злобу дня. "Не дрофа и не щегол, а какой-то третий пол". Во времена оны про "оно", впрочем, могли насочинять лишь отрицательные персонажи. Сам Александр Сергеевич тоже вряд ли подозревал, что когда-нибудь хоть где-нибудь об этом будут заявлять гордо, торжественно и без страха, что за эту гендерную неопределенность посадят в бочку и запустят "в Окиян — так велел-де царь Салтан".

Этот, пусть и не Салтан, но все в рифме — он Йенс Шпан . И, как говорят, с неплохими перспективами на "воцарение" после Меркель. В ФРГ все знают, что легализация, как их называют, "иных" — это его проделки. Открытый гомосексуалист и по совместительству один из ярких представителей новой поросли в ХДС, он, лишь заступив на должность министра здравоохранения, стал активно "лечить" нацию на предмет половой толерантности. Хотя, казалось бы, куда уж толерантней, если здоровьем занимается представитель, так скажем, нетрадиционной "медицины".

На его примере "муттер" Ангела хотела показать обществу, что несмотря на возраст и консерватизм, она очень даже восприимчива к свежим веяниям и неожиданным поворотам. Вот советуют же на себе не показывать. Но теперь-то что. Уже поздно. Накануне "третий пол" в Германии стал официально признанной человеческой сущностью. Правительство закрепило его в книгах записи актов гражданского состояния. Всего-то и надо, чтобы это состояние было каким-то "ни то ни се". Все это ради "интерсексуалов".

Можно подумать, что власти, не разобрав, что к чему, перепутали их с интеллектуалами. Но нет. В пояснении четко сказано, что к двум известным категориям добавляется еще одна в расчете на тех, кто с рождения обладают мужскими и женскими признаками и не могут решить, кем быть. Да, узаконь они "интерсаксаулы" — даже это вызвало бы меньшее разочарование. Хоть в немецкой природе такое и не встречается. Но и такое, чтобы не пойми кто — тоже редкость. На 83 миллиона от 80 до 100 тысяч человек.

Но теперь, полагают, их станет больше. А что, это же удобно. Можно не ждать своей очереди в "М" или "Ж", а зайти в открытую дверь. Захочешь — наденешь юбку, а захочешь — отрастишь к ней бороду. И не надо для этого быть Кончитой Вурст или переезжать в Шотландию. Женский каприз "мне нечего надеть" утратит свою актуальность, потому что: "надень мое". А на призыв "будь мужиком" всегда можно будет ответить: "я был им вчера, приходи завтра". Комедия "Тутси", правда, перестанет веселить, потому как а что тут смешного, если это — жизнь.

Зато появятся новые герои в затертых и предсказуемых историях про сантехника или электрика. В фильмы для взрослых ведь теперь тоже можно будет официально вводить третьих лиц. Причем с экономией на актерах, поскольку один сойдет за двоих. Ну, или одна. Тут как повернешь. В смысле, сюжет. Так что в принципе ничего такого страшного в Германии не произошло. У нас ведь тоже, и не только в загсе, но и на каждом углу могут спросить: "третьим будешь?". Правда, это и есть тот случай, о котором говорят, что русскому хорошо, то немцу — смерть.