Зачем отставному моряку миномет?

Моряк на драйве

Санкт-Петербурге завершился громкий процесс по делу капитана-лейтенанта запаса ВМФ России Александра Кушнарева . Когда-то он служил на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», но потом был уволен со службы: по одним данным, у Кушнарева обнаружились проблемы с хранением гостайны, по другим — он приворовывал. Увольнение оказалось тяжелым испытанием для психики моряка, что естественным образом сказалось на его поведении. Он как с цепи сорвался: украл миномет, рыцарские доспехи, обстрелял военных и закидал спецназ ФСБ гранатами с газом. Попутно офицер успел получить направление в психбольницу и побывать в розыске. Теперь у Кушнарева будет время успокоиться: за свои похождения на берегу он проведет десять лет за решеткой. Удивительную историю моряка на драйве вспоминала «Лента.ру»

Он слишком долго плавал

Несколько лет назад Александр Кушнарев в чине капитан-лейтенанта спокойно служил на «Адмирале Кузнецове» — пожалуй, самом известном корабле ВМФ России. Но в какой-то момент что-то пошло не так: по одним данным, Кушнарева уличили в нарушении режима гостайны, по другим — Александр завел дурную привычку тащить с корабля все, что плохо лежало. Как бы там ни было, Кушнарев оказался на берегу, а затем и на гражданке. Тут он и пустился во все тяжкие.

В апреле 2015 года на проспекте Шаумяна в Петербурге он обстрелял из охотничьего ружья автомобиль Lada Priora; к счастью, обошлось без жертв — у машины лишь разбилось стекло задней двери. Видимо, этого Кушнареву показалось мало: несколько дней спустя он умудрился где-то приобрести два самодельных взрывных устройства и патроны. Офицера поймали, судили и в ноябре 2015 года приговорили к двум годам лишения свободы условно, а к весне и вовсе амнистировали по случаю 70-летия Великой Победы.

На пару лет капитан-лейтенант угомонился — но лишь для того, чтобы в феврале 2017 года вновь громко заявить о себе. Так получилось, что микрорайон, где обитает Кушнарев, соседствует с Ржевским полигоном, а гараж моряка и вовсе примыкает к территории военной базы.

Это была судьба. 6 февраля офицер тайком проник на полигон, при помощи болтореза перекусил дужку навесного замка на входе в хранилище и вынес оттуда 82-миллиметровый миномет 2Б14-1 «Поднос» стоимостью 760 тысяч рублей. После этого незваный гость с добычей благополучно покинул место преступления.

Само собой, после пропажи столь грозного оружия началось серьезнейшее расследование. Каково же было удивление военных, когда через некоторое время к ним обратился мужчина и предложил купить… миномет «Поднос»! При этом заявитель рассказал: мол, оружие нашел случайно, но чувствую — ваше. Аферист из Кушнарева получился так себе: военные быстро доложили обо всем куда следует, и вскоре к офицеру заглянул спецназ ФСБ «Град».

Врагу не сдается наш гордый моряк

Похититель миномета быстро смекнул, что у крепких парней за дверью намерения серьезные. Но Кушнарев был не из тех, кто сдается без боя: вместо этого в сторону спецназа полетели гранаты со слезоточивым газом — то ли «Черемуха», то ли «Сирень». Бойцы разозлились, устроили моряку абордаж с пристрастием и доставили его в отдел полиции. Правда, арестовывать Кушнарева вновь не стали, вместо этого он оказался под подпиской о невыезде. И зря.

В августе того же 2017 года молодежная патриотическая организация «Валькирия», расположенная на территории все того же Ржевского полигона, недосчиталась имущества на 90 тысяч рублей. Среди прочего пропал комплект металлических доспехов и кольчуга ручной работы. На этот раз в том, кто мог проникнуть на полигон, сомнений уже не было. 5 августа военные решили наведаться в гараж к своему давнему знакомому Кушнареву, но при попытке вскрыть дверь сработала сигнализация. А вскоре появился и хозяин.

…Военные заметили Кушнарева издалека. Облаченный в зеленую балаклаву, он мчался к ним на велосипеде с охотничьим карабином за спиной. Чтобы прогнать незваных гостей, офицер несколько раз выстрелил в воздух. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но в дело решили вмешаться морские пехотинцы. За стеной гаражного кооператива находится учебка, и там, услышав пальбу, инстинктивно пошли на врага. Увидев на горизонте крепких парней в тельняшках, Кушнарев попытался ретироваться, но был выбит из седла и скручен. И тут моряк в очередной раз удивил всех: придя в себя, он заявил, что если вскрыть его гараж, то гаражей вокруг станет заметно меньше.

К гаражу Кушнарева немедленно подтянулись сотрудники экстренных служб и взрывотехники, которые вскоре нашли там немало интересного — к примеру, самодельную мину-ловушку с готовыми и полуготовыми поражающими элементами, залежи ртути, в три тысячи раз превышающие допустимые нормы, специальный прибор, имитирующий на учениях радиоактивное заражение, бутылки с зажигательной смесью и даже видавший виды тяжелый пулемет «Утес»… Зачем Кушнареву понадобился подобный «джентльменский набор», остается лишь гадать, но после таких находок он вновь оказался в суде.

Психиатрический вояж

Вначале Красногвардейский суд Петербурга арестовал 37-летнего неукротимого офицера, но затем смягчил ему меру пресечения на подписку о невыезде. Дело Кушнарева рассматривалось почти год, и 22 июня зампредседателя Красногвардейского суда Светлана Карлова уже планировала было перейти к прениям. Однако случилось внезапное: адвокат Руслан Денисов рассказал, что его подзащитный ночью был госпитализирован в Ульяновскую психиатрическую больницу, а потому участвовать в процессе не сможет.

Впрочем, судья Карлова ничуть не удивилась такому повороту событий и предложила защитнику ознакомиться с рассекреченными материалами, собранными оперативниками Управления ФСБ по Балтийскому флоту. В них, среди прочего, содержалась стенограмма прослушки разговора адвоката и Кушнарева, которые обсуждали инсценировку помешательства перед прениями. Денисову был поставлен шах и мат, а его подзащитного объявили в розыск.

Вечером того же дня сотрудники правоохранительных органов нашли Кушнарева в Ульяновской психбольнице. Лечение мнимого больного прервали и отправили его прямиком в СИЗО «Кресты». 6 июля моряк все-таки оказался на прениях и снова дал бой системе.

«На данный момент я нахожусь под воздействием галоперидола в связи с тем, что мне не были прописаны препараты, которые прекращают его воздействие. И в силу этого у меня заплетается язык, я не могу адекватно оценивать реальность и участвовать в прениях», — заявил Кушнарев.

Уставшая от его выходок судья к этому осталась равнодушна, и процесс продолжился.

Путевка на зону

Подсудимый до последнего пытался хоть как-то оправдать свои выходки. Скажем, хищение миномета Кушнарев объяснил… заботой об оружии.

«Со статьей 226 УК РФ ("Хищение оружия") вообще получилась борьба с ветряными мельницами, там [на артиллерийском полигоне] были очень плохие условия хранения миномета, я слышал о школьниках, которые лазали на склады. Для того чтобы командование частью озаботилось, я собирался сдать миномет сотрудникам ФСБ», — рассказал он на суде.

Признал Кушнарев и тот факт, что стрелял из карабина в гаражном кооперативе — «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». Вначале его обвинили по этому эпизоду в покушении на убийство, но затем квалификацию изменили на хулиганство. В итоге мировой суд оштрафовал Кушнарева по статье 20.13 КоАП РФ («Стрельба в не отведенных для этого местах»), а карабин у него изъяли.

«Я считаю, что следствие не имеет права вменять мне хулиганство за то же деяние, по которому я уже был привлечен в рамках административного производства», — заявлял подсудимый.

К слову, психиатрическая экспертиза из материалов дела показала, что Кушнарев обладает склонностью к фантазерству.

10 июля Красногвардейский суд Петербурга наконец поставил точку в громком деле беспокойного моряка. Кушнарева признали виновным сразу по пяти статьям УК РФ: 226 («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 158 («Кража»), 213 («Хулиганство»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

По совокупности заслуг осужденному назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 150 тысяч рублей. Так что Ржевский полигон может спать спокойно — по крайней мере, в ближайшие годы.