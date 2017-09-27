Робот совершил «суицид» в московском метро

В московском метро уборочная машина Tennant 5400 упала на рельсы во время работы. Видеозапись инцидента опубликована в паблике Mash в соцсети «ВКонтакте».

Запись демонстрирует, как сотрудник метрополитена идет следом за Tennant 5400, когда машину внезапно начинает «вести» в сторону рельсов. Работник попытался удержать робота, но не смог. Дальнейшая судьба машины неизвестна.

Внезапные сбои техники, приводящие к ее серьезным повреждениям, в СМИ прозвали «суицидами». В июле в одном из торгово-офисных центров Вашингтона робот-охранник во время патрулирования подъехал к фонтану и упал в него.

По словам очевидцев инцидента, это выглядело так, как будто робот решил совершить самоубийство. Прибывшие на место охранники достали робота из воды и унесли в служебное помещение. В компании-производителе случившееся объяснили техническим сбоем.