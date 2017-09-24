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Кусок обшивки Boeing с высоты двух тысяч метров упал на автомобиль в Японии
Четырехкилограммовый кусок обшивки Boeing рухнул на автомобиль в Японии с высоты 2 тысяч метров. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обшивка оторвалась от крыла и повредила крышу машины, также было разбито заднее стекло. Сообщается, что водитель автомобиля не пострадал, а воздушное судно приземлилось в Амстердаме.
Самолет принадлежит голландской авиакомпании KLM. Перевозчик приступил к расследованию ЧП.
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