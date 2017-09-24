У котиков из Интернета появился серьезный конкурент

У любимцев интернет-пользователей — котиков — появился серьезный конкурент. В умилительном видео, опубликованном в пятницу в социальных сетях, подросток слегка поглаживает двух утята, устроившихся у него на коленях.



В коротком клипе показаны спящие утята — один черного и желтого окраса, а другой — только желтого. Подросток аккуратно поглаживает уточек пальцами, а когда на мгновение перестает это делать, желтый утенок вопросительно приоткрывает глаза.



Пока неизвестно, где было снято видео, предположительно — в Америке.