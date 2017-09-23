В саудовском учебнике напечатали фото короля рядом с Йодой

Министр образования Саудовской Аравии, узнав о произошедшем, принес свои извинения, и пообещал, что весь тираж будет изъят и заменен. При этом, никто не знает, как вышло такой учебник вообще вышел в печать.





Автор коллажа при этом известен — им оказался 26-летний местный художник Абдулла аль-Шехри, работающий под псевдонимом Шавиш. Он часто добавляет вымышленных персонажей на фото, на которых запечатлены различные исторические моменты и личности. Этот конкретный снимок был сделан во время подписания в 1945 году в Сан-Франциско Устава ООН , когда он представлял там свою страну в качестве министра иностранных дел.

По словам автора коллажа, он добавил Йоду на фото, потому что именно этот персонаж больше ассоциировался у него с мудростью и точностью формулировок покойного монарха.