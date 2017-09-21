Назван спаситель Земли от планеты Нибиру

Глава КНДР Ким Чен Ын планирует нанести ядерный удар по мифической планете Нибиру, которая якобы направляется к Земле. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Star.

Как отмечает издание, многие конспирологи считают, что планету можно будет увидеть в субботу 23 сентября 2017 года, прежде чем она «сотрет человечество с лица Земли прямым ударом или катастрофической близостью». Однако у землян появился «маловероятный спаситель» — Ким Чен Ын.

Сторонники теорий заговоров обратили свое внимание на то, что Северная Корея наращивает ядерную программу «по мере приближения Нибиру». Также они утверждают, что Ким Чен Ын «одержим» мифической планетой.

Источники таблоида, близкие к властям КНДР, заявили, что лидер страны «готовится взорвать Нибиру в космосе».

В начале сентября КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы, которая может быть взорвана на больших высотах для нанесения атаки супермощным электромагнитным импульсом по стратегическим целям. Это событие также натолкнуло конспирологов на мысли о битве с Нибиру.

По версии конспирологов, Нибиру является планетой X, чья орбита в перигелии пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. Астрофизики множество раз опровергали существование в Солнечной системе такой планеты.