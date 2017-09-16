Названы помогающие отгонять лосей в лес слова

«Их нужно немножко сторониться, не раздражать, а потихонечку, издалека отгонять веточкой в лес, сказать «кыш-кыш». А то лось может с испугу человеку навредить — ударить копытом, например», — предупредил он.

Также Дроздов назвал причину выхода лосей в город. «Это объясняется тем, что браконьеров и волков в Москве и Подмосковье нет, поэтому некому регулировать их численность и они стали хорошо размножаться. И вот отдельно взятые, особенно молодые лоси в возрасте двух лет, увидев, что их участок занят папой или мамой, или чужой семьей, уходят искать себе что-то новенькое и натыкаются на человеческое поселение», — указал он.

15 сентября лось, вышедший предположительно из Кусковского лесопарка, был замечен на Вешняковской улице близ станции метро «Выхино». Там его поймали сотрудники полиции, однако затем сохатому удалось сбежать. Некоторое время спустя спасатели обнаружили тонущее животное в Большом Графском пруду, с их помощью лось был доставлен на берег.