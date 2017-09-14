В Казахстане опубликовали карту с присоединенными к республике частями России



Государственное информационное агентство Казахстана «Казинформ» опубликовало карту республики, на которой к Казахстану «присоединены» некоторые территории соседних России, Узбекистана и Китая. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает агентство Regnum

На карте одна из границ республики проходит по территории Омской и Оренбургской областей России, Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР, Ташкентской области Узбекистана и «включает» в состав Казахстана Республику Каракалпакистан, которая также относится к соседнему Узбекистану. Текст, к которому была добавлена такая иллюстрация, посвящен проблеме модернизации казахского языка.





Позднее карта была удален с сайта «Казинформа», однако первоначальное изображение страницы осталось в кэш-памяти Google



В феврале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заверил Астану, что в Москве никогда не ставили вопрос о возвращении земель Казахстана под контроль России. Так парламентарий прокомментировал высказывания члена комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Павла Шперова о том, что Россия должна защищать интересы своих соотечественников по всему миру, в том числе проживающих в Казахстане.

Границы Казахстана соответствуют границам Казахской ССР, созданной в 1936 году. Первоначально она была образована декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров РСФСР как Автономная Киргизская социалистическая советская республика.