Телеведущий запаниковал и заметался по студии



Зрители «Би-би-си» стали свидетелями неловкости, произошедшей с ведущим телеканала Томом Донкиным (Tom Donkin). Он запутался, в какую из камер ему надо было смотреть во время эфира, и заметался по студии. Фрагмент опубликовали на YouTube.

Найдя нужную камеру, он с невозмутимым лицом произнес «Здравствуйте и добро пожаловать», после чего начал вести новости.