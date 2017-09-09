Владельцы оружия намерены «расстрелять» ураган «Ирма» во Флориде

Американцы, владеющие огнестрельным оружие, намерены провести мероприятие в штате Флорида, в рамках которого собираются «расстрелять» ураган «Ирма».





Для этого они завели специальную страницу в социальной сети Facebook. Отмечается, что событие должно пройти 10 сентября. Организаторами акции выступили Район Эдвардс и Доминик Апостолико.

По последним данным, приехать «пострелять» в ураган намерены 23 тыс. человек, ещё 51 тыс. заинтересовались событием.





Кроме того, этому событию должно предшествовать ещё одна акция под названием «Подожжём ураган „Ирма“, которое состоится в тот же день.

Ранее ураган „Ирма“ ослабел до третьей категории.