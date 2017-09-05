Политик шокировал конкурентку своими голыми фото



Кандидат в муниципалитет от либерал-демократов Дэн Стоун отправил своей конкурентке, матери двоих детей Сиобхан Строуд, фотографии себя в роли раба в сексуальных БДСМ игрищах. Мужчина на фотографиях голый, но с мышиными ушками и хвостом, за который его держит " госпожа".

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Такой интересный способ деморализовать своего соперника по электоральной гонке пришел мужчине в голову после того, как Сиобхан сказала ему, что у нее нету " скелетов в шкафу". Видимо, щедрый либерал решил поделиться с ней своими и прислал в мессенджере сообщение: " А что ты скажешь на это? " , прикрепив к нему свою фотографию в неглиже.



32-летняя кандидатка из маленького городка на юге Англии была пикнике вместе со своей семьей, когда получила послание конкурента. Она говорит, что была шокирована, увидев подобное изображение от человека, которого знает всего несколько недель, и то, только в рамках предвыборной гонки, сообщает New York Post.



" Я хороший человек, и я считаю действительно омерзительным, когда кто-то отправляет такие непозволительные изображения. Я никоим образом не подталкивала и не вдохновляла его на этот поступок" , — заявила Сиобхан Строуд.



Несколькими днями позже, женщина рассказала эту историю начальнику предвыборного штаба. Он связался с либерал-демократами и пересказал им этот " вопиющий случай". После этого Стоун извинился и признал, что " это было нарушение всех возможных рамок социального поведения" и обещал " воздерживаться от подобного впредь". Однако, это не поможет мужчине избежать дисциплинарных мер: его однопартийцы уже собирают комиссию, чтобы решить, будет ли он дальше участвовать в выборах и останется ли вообще в составе партии.



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