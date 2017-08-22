В США мужчину приговорили к казни, несмотря на доказательства невиновности



Суд в американском штате Миссури постановил казнить 48-летнего гражданина США, обвиняемого в убийстве, несмотря на доказательства невиновности подсудимого, сообщает агентство Рейтер . Приведение приговора в исполнение назначено на вечер вторника.

Защита 48-летнего афроамериканца Марселлуса Уильямса (Marcellus Williams) призвала Верховный суд США отменить вынесенный приговор и изучить новые доказательства в деле подсудимого, которые свидетельствуют о том, что Уильямс не совершал приписанного ему преступления. По утверждению защиты, проведенная ДНК-экспертиза не обнаружила на орудии убийства следов биологического происхождения, принадлежащих подозреваемому.



" Каждый справедливый человек, взглянув на подобное, может сказать, что Уильямс невиновен. Насколько невиновным нужно быть, чтобы избежать казни? " — возмущается один из адвокатов подсудимого Кент Гибсон.





Генеральная прокуратура штата утверждает, что казнь должна состояться, ссылаясь на уже имеющиеся в деле доказательства виновности Уильямса. Сам подсудимый заявляет, что не совершал преступления.

Марселлус Уильямс находится в тюрьме с 1998 года. Он обвиняется в убийстве корреспондента местного издания St. Lous Post-Dispatch Фелиции Гейл, которая была найдена в собственном доме с 43 ножевыми ранениями.



На сайте Change.org есть онлайн-петиция с требованием отменить приговор Марселлусу Уильямсу, которую подписали уже свыше двухсот тысяч человек.