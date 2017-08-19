Облако в виде «руки бога» напугало жителей Бразилии

Облако, поразительно похожее то ли на остановившийся при падении метеорит, то ли на «руку бога» напугало жителей бразильского местечка Тейшейра-де-Фрейтас на юго-востоке страны.

Очевидцы события принялись снимать его на фото и делать видео. По их словам, облако было красивым, но страшным, а закат окрашивал его в пугающие огненные и кровавые тона.

Некоторые из наблюдателей ожидали возникновения торнадо, но облако через некоторое время просто рассеялось.

Недавно отдыхающие на пляже в Калифорнии недалеко от города Санта-Круз испугались огромного облака, которое появилось на небе.