В мире все больше людей верят в плоскость Земли

Исследователи говорят о том, что все больше людей в мире верят, что Земля — плоская.

Ученые провели тесты, которые позволили выяснять, что люди думают об устройстве Вселенной и достаточно ли они подкованы в этом вопросе.

К неожиданности ученых оказалось, что очень большое количество людей в настоящий момент не просто допускают мысль, что Земля может быть плоской, но и уверены в этом, не догадываясь, что, на самом деле, планета является круглой.

Как передает издание Daily Mail, ученые были уверены, что массовое распространение подобной гипотезы в сознании современного человечества не должно существовать, поскольку в современном мире детей учат в школе тому, как устроен космос и как устроена наша планета.

Однако оказалось, что очень большое число людей верит в то, что Земля плоская, при этом, таких людей становится с каждым годом все больше и больше. Люди считают, что планета — диск, хотя сверху имеется небольшой купол, за пределами которого ничего больше нет. Кроме того, эти люди также верят в то, что Солнце и Луна примерно одного размера, а также они обращаются вокруг Земли. Плоская же планета стоит на месте и не перемещается и не вращается.

При этом, эти люди говорят о том, что NASA и другие космические агентства показывают фальшивые снимки планеты, и заставляют человечество верить в ограниченность природных ресурсов.

Ученые говорят о том, что эти верования говорят об очень низком уровне образования в современном мире.

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