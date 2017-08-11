Откуда взялось предсказание о новом конце света

Предсказание о конце света, который якобы должен наступить 19 августа, появилось после передачи про блаженную Матрону, вышедшей 7 января 2012 года. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

По данным «КП», после выхода этой программы интернет-пользователи начали обсуждать на форумах возможный апокалипсис в 2017 году.

В передаче, о которой идет речь, прозвучала такая цитата Матроны: «Без войны все умрут. Жертв много будет. Все мертвые на земле лежать будут. Вечером все будут на земле, а утром восстанут. И все уйдет в землю». Утверждалось, что, по словам Матроны, это произойдет в 2017 году.

При этом в той же передаче протоиерей Максим (Козлов), настоятель Домового храма святой мученицы Татианы при МГУ заявил, что Матрона никогда бы не стала называть год конца света, так как «ни один человек, остающийся в пределах церковной веры, за такое никогда и не возьмется».

«КП» разыскала вызвавшую резонанс цитату в книге «Сказание о житии блаженной старицы, Матушки Матроны». «Войны не будет, без войны все умрете, жертв много будет, все мертвые на земле будете лежать. А еще я вам скажу: вечером все будет на земле, а утром восстанете — все уйдет в землю. Без войны война идет», — так там звучит эта фраза. В книге ее произносит Анна Филипповна Выборнова, которая была старостой в Себенской Цервки при жизни блаженной Матроны. И там не говорится, что эти слова читаются как какое-либо предсказание.

Ранее появилась информация, что конспирологи назвали новой датой конца света 19 августа. Они ссылались на сделанное Матроной предсказание. Предзнаменованием глобального катаклизма они назвали огромную тучу, замеченную недавно над калифорнийским пляжем.