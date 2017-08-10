Конспирологи предупредили о конце света через неделю



Конспирологи пришли к выводу, что в субботу, 19 августа, должен наступить конец света. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

Эту дату конспирологи выбрали, основываясь на пророчествах блаженной Матроны и разных предзнаменованиях. По их словам, Матрона предрекла, что на закате дня «люди падут к земле», а на восходе «восстанут», и «мир станет другим». Предзнаменованием глобального катаклизма они назвали огромную тучу, замеченную недавно над калифорнийским пляжем.



Конспирологи регулярно заявляют о различных датах конца света. Одной из самых популярных версий был апокалипсис в 2012 году.



В прошлом году конспирологи утверждали, что уже в 2017-м Земля столкнется с Нибиру, размеры которой в десять раз больше, и будет уничтожена.