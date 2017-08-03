Суд отказался признать человеком жителя Верхней Пышмы

Суд Верхней Пышмы (Свердловская область) отказался рассматривать иск местного жителя Игоря Полуйчика, требовавшего признать его человеком. Об этом сообщает «ГрифонИнфо».

По данным ресурса, свой отказ судья Мария Литовкина объяснила «беспредметностью» заявления. По ее словам, суд может устанавливать факты, имеющие юридическое значение, только если заявитель не может в ином порядке получить подтверждающие эти факты документы.

«Факт, который И.В. Полуйчик просит установить в судебном порядке, подтверждается документом, имеющимся у него самого – паспорт гражданина РФ. В этой связи его заявление, являющееся по сути беспредметным, не подлежит рассмотрению», - сказано в определении инстанции. В документе также подчеркивается, что суд не может «подтверждать биологическое состояние заявителя».

Полуйчик требовал признать его человеком в судебном порядке, чтобы он полностью мог воспользоваться своими правами и свободами. По данным Znak.com, в своем иске он утверждал, что правосубъектность «человека», чьи права являются высшей ценностью по Конституции РФ, и правосубъектность гражданина РФ - не тождественны.