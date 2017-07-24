Российские туристы прогнали украинцев с пляжа в ОАЭ

Украинские туристы покинули пляж в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за того, что путешественники из России начали исполнять там песню «Священная война». Об этом пользовательница соцсети Cont под псевдонимом Rewer написала в своем блоге.

По словам женщины, компания украинцев появилась на пляже, где отдыхала она с дочкой и много других россиян. Туристы начали громко обсуждать конфликт в Донбассе и оскорбительно высказываться в этой связи в адрес России. «У меня эти разговоры вызвали крайне неприятное впечатление. Обидно за страну, аж кулаки зачесались», — призналась отдыхающая.

В какой-то момент несколько пожилых россиянок запели «Священную войну». По словам туристки, песню затем подхватили другие находившиеся в тот момент на пляже туристы из России. «И мы все наблюдали, как украинцы демонстративно выходили из моря», — написала путешественница. Она заметила, что зону отдыха вслед за ними также покинули немцы и британцы.

«А ведь мы никого не оскорбили. Просто все, как один, в ответ на оскорбления нашей страны спели, показав, насколько мы все едины — даже, если незнакомы, несмотря на разные города», — резюмировала россиянка. Когда это произошло и в каком именно регионе ОАЭ, она не уточнила.

«Священная война» — патриотическая песня периода Великой Отечественной войны. Ее текст был опубликован в советских газетах в июне 1941 года, вскоре после нападения нацистской Германии на Советский Союз. Она известна по первой строчке «Вставай, страна огромная!»

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев попытался подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.