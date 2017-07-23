У берегов Исландии нашли золото нацистов

Британские охотники за сокровищами обнаружили у берегов Исландии на немецком грузовом корабле времен Второй мировой войны ящик с золотом. Его стоимость может составлять около 100 млн фунтов стерлингов. Предполагается, что золото принадлежало нацистам, сообщает издание Daily Mail

Скорее всего, найденное на корабле SS Minden членами британской компании Advanced Marine Services золото было изъято из южноамериканских банков. Корабль с четырьмя тоннами драгметалла направлялся из Бразилии в Германию, когда был замечен британским флотом примерно в 190 километрах от берегов Исландии. В итоге капитан судна получил приказ затопить его.

Команду корабля спас экипаж британского судна HMS Dunedin. После чего моряков доставили на на военно-морскую базу Scapa Flow на Оркнейских островах.

Эта история произошла в сентябре 1939 года. Сейчас Британия хочет ввезти золото, которое не досталось ей 78 лет назад. Морская служба обратилась к исландскому правительству с просьбой сделать отверстие в корабле для изъятия ящика. Береговая охрана Исландии заявила, что британцы вели свои поиски незаконно. Сообщается, что на все вопросы экипаж давал «расплывчатые и противоречивые разъяснения». Георг Ларуссон, директор береговой охраны, сообщил, что у задержанных нет разрешения на проведение исследовательских работ на территории Исландии.