У жительницы Волгограда арестовали шерстяной ковер за долги

Судебный пристав арестовал шерстяной ковер жительницы Волгограда, за то, что та не оплачивала долги. Об этом сообщается на сайте УФССП по региону.

По данным, женщина сделала в доме ремонт, приобрела дорогостоящую мебель и ковер, однако выплачивать долги и не думала. Вызовы к приставу также игнорировала.

"В ходе совершения исполнительных действий был подвергнут описи и аресту ковер, который находился еще в упаковке", - говорится в сообщении.

Когда жительница Волгограда поняла, что может действительно лишиться имущества за долг, оплатила его в размере 30 тысяч рублей.

В результате, арест с ковра был снят, а женщина пообещала больше не уклоняться от оплаты каких-либо долгов.