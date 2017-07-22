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У жительницы Волгограда арестовали шерстяной ковер за долги
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Судебный пристав арестовал шерстяной ковер жительницы Волгограда, за то, что та не оплачивала долги. Об этом сообщается на сайте УФССП по региону.
По данным, женщина сделала в доме ремонт, приобрела дорогостоящую мебель и ковер, однако выплачивать долги и не думала. Вызовы к приставу также игнорировала.
"В ходе совершения исполнительных действий был подвергнут описи и аресту ковер, который находился еще в упаковке", - говорится в сообщении.
Когда жительница Волгограда поняла, что может действительно лишиться имущества за долг, оплатила его в размере 30 тысяч рублей.
В результате, арест с ковра был снят, а женщина пообещала больше не уклоняться от оплаты каких-либо долгов.
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