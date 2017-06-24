Большой пес испугался хомяка

Взрослая собака породы бернский зенненхунд испугалась хомяка. Видео опубликовала хозяйка пса в Instagram.

Камера запечатлела, как собаке протягивают маленького грызуна, но животное пугается и пытается отодвинуться как можно дальше, а потом даже отворачивает голову, чтобы не видеть нового питомца хозяйки.

Другой пес проявляет активный интерес к грызуну, пытаясь его понюхать. Хомяк при этом не обращает на обеих собак никакого внимания.

Позднее хозяйка написала в Instagram, что зенненхунд все-таки преодолел свой страх и рискнул познакомиться с грызуном.