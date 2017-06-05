Появилось видео подлодки США, вмерзшей в лед в Арктике

В Сети опубликовано видео вмерзшей в лед американской подлодки, снятое российскими летчиками с борта вертолета. Судя по описанию ролика, снят он был в 2015 году, но опубликован лишь сейчас. Вертолет, с которого велась съемка - Ми-8 (на это указывает остекление кабины). Появление в поле зрения иностранной подлодки летчики сопровождают кратким энергичным высказыванием.

Вертолет совершил над субмариной несколько кругов, осматривая гостью. Судя по характерной форме ограждения выдвижных устройств, летчикам повстречалась многоцелевая атомная подлодка ВМС США Seawolf. Причем не в лучшей форме - обтекатель гидроакустической антенны в носовой части надстройки сорван и валяется рядом на льду. Видимо, повреждение было получено при аварийном всплытии сквозь лед. Рядом с субмариной нет людей, зато видны следы применения дымовой шашки красного цвета - она используется при подаче сигнала бедствия.

По официальным данным Пентагона , весной-летом 2015 года АПЛ SSN-21 Seawolf провела шестимесячную боевую службу в Арктике со всплытием в районе Северного полюса сквозь полуметровый лед. При этом о каких-либо авариях во время похода не сообщалось, а на опубликованном американскими моряками видео подлодка выглядит целой.

С 2015 года ВМС США начали обучение экипажей подводных лодок практическим действиям во льдах. Для российских подводников боевое дежурство под арктическим панцирем является стандартной процедурой. Конструкция некоторых типов субмарин - например, "Акулы" - позволяет при всплытии проламывать лед толщиной до 2,5 метра, а затем пускать ракеты.