Обвешанный советскими наградами молодой «ветеран» повеселил соцсети

Издание E1.RU обратило внимание на увешанного наградами времен СССР мужчину средних лет, который позировал журналистам во время первомайского шествия в Екатеринбурге. В частности, на лацкане у него висит медаль «Золотая Звезда» (знак отличия к званию Героя Советского Союза), а на груди — муляж ордена «Победа», орден Трудового Красного Знамени, ордена Славы II и III степени, а также множество других медалей и наград.

На голове «ветерана» — фуражка командира воздушного судна в гражданской авиации, дополненная эмблемой Вооруженных сил СССР. На вид обладателю этого наряда, как пишет E1.RU, около 40 лет.

Фотография с этим мужчиной стала поводом для шуток в социальных сетях.

Кому-то мужчина показался похожим на актера Тома Хэнкса , обладателя звезды на голливудской «Аллее славы».

Он летал за тебя на подводной лодке, а ты даже не знаешь его имени pic.twitter.com/yGbJWGv0B2 — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 1 мая 2017 г.

@LyapunovS Есть такая профессия - Родину ветеранить. — Alex Sas (@SashkoSas) 2 мая 2017 г.