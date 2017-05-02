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Обвешанный советскими наградами молодой «ветеран» повеселил соцсети
Фото: Артём Устюжанин / E1.RU
Издание E1.RU обратило внимание на увешанного наградами времен СССР мужчину средних лет, который позировал журналистам во время первомайского шествия в Екатеринбурге. В частности, на лацкане у него висит медаль «Золотая Звезда» (знак отличия к званию Героя Советского Союза), а на груди — муляж ордена «Победа», орден Трудового Красного Знамени, ордена Славы II и III степени, а также множество других медалей и наград.
На голове «ветерана» — фуражка командира воздушного судна в гражданской авиации, дополненная эмблемой Вооруженных сил СССР. На вид обладателю этого наряда, как пишет E1.RU, около 40 лет.
Фотография с этим мужчиной стала поводом для шуток в социальных сетях.
Кому-то мужчина показался похожим на актера Тома Хэнкса, обладателя звезды на голливудской «Аллее славы».
Он летал за тебя на подводной лодке, а ты даже не знаешь его имени pic.twitter.com/yGbJWGv0B2— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 1 мая 2017 г.
@LyapunovS @Bezizyanov Красавчиг😊Ветеран сражения при Бородино😅— Jose Amorales (@Jose7Amo) 1 мая 2017 г.
@LyapunovS Есть такая профессия - Родину ветеранить.— Alex Sas (@SashkoSas) 2 мая 2017 г.
@LyapunovS @Krymiets Том хэнкс? pic.twitter.com/NgLnMxCeCJ— Qirim (@qirim_yarimada) 1 мая 2017 г.
Как рассказал директор Музея военной техники УГМК Александр Емельянов, «ветеран» является завсегдатаем различных городских праздников. Так, по его словам, в 2015 году мужчина появился на публике с шестью орденами Ленина.
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