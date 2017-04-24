Аккумулятор Samsung Galaxy S8 опасен для животных

Новый смартфон южнокорейской компании по производству гаджетов Samsung Galaxy S8 опасен для животных только батарей, так как в ней находятся токсины, которые способны повредить органы животных.

В компанию Samsung неоднократно поступали сообщения о непонятностях, возникших с изображение перечеркнутой собаки на батарее нового смартфона. Пользователи просили объяснить, как и почему их новый телефон, может быть опасен для домашних животных.

Пресс-служба южнокорейской компания заявила о том, что из телефона, для животных опасна только батарея, которая содержит токсины. Именно из-за этих токсинов на батарею телефона была нанесена метка с зачеркнутой собакой. Токсины при попадании в пищеварительную систему животного, могут нанести значительные увечья.