Глава Евросовета Мишель призвал ЕС не бояться присоединения Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявил, что Украина сможет вступить в Европейский союз в 2030 году после выполнения "домашнего задания". "Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны выполнят свои домашние задания", - заявил Мишель. Он пояснил, что для вступления Украины в ЕС Киеву необходимо проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюсти все правовые условия. При этом Мишель призвал Украину "не терять времени" и помнить, что некоторые балканские страны ожидают вступления в объединение уже на протяжении 20 лет. Кроме того Мишель выразился в том ключе, что Евросоюзу необходимо ускорить процессы принятия решений и четко осознать, что отвечает интересам всех стран объединения. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция ничего не ждет от ЕС относительно вступления в союз.