Конгрессмен США: внесен проект финансирования без помощи Украине

Палата представителей США представила проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине. Об этом журналистам сообщил конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул, передает CNN. По его словам, проект будет включать помощь на ликвидацию стихийных бедствий в США, однако не будет содержать финансирования для Украины. Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в своем Twitter, что США "защищают только Украину, а не своих налогоплательщиков". Палата представителей конгресса США поддержала предложение об исключении из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год пункта о выделении $300 млн для Украины. Уточняется, что соответствующую инициативу поддержали 217 членов палаты представителей, 211 высказались против. Ожидается, что будет вынесен на голосование вопрос о том, необходимо ли выделять эту помощь Украине в рамках инициативы содействия безопасности.