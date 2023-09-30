Госпиталь Пентагона в Германии начал принимать раненных на Украине американских наемников. Об этом Эрик Шмитт.

По словам журналистов, Вооруженные силы Соединенных Штатов «втихую приступили к лечению раненых американцев и других бойцов», которые были эвакуированы с Украины, в региональном медицинском центре Ландштуль.

Как отмечается в материале, сотни граждан США, включая ветеранов, отправились на Украину.

«Неизвестное число из них подстрелили, поразили артиллерией, подорвали на минах или иным образом ранили в бою», — говорится в статье.

По словам авторов, теперь Министерство обороны США вмешалось, чтобы предложить некоторым из наемников ту же помощь, которую ведомство оказывает действующим военнослужащим страны.