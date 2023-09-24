ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области

Поселок Новый в Белгородской области подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам губернатора, под атаку попал проезжающий автомобиль «Камаз» — на него было сброшено взрывное устройство. Пострадал водитель, после инцидента он обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями.

«Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение», — отчитался губернатор.