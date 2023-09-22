В США рассказали о решении по ракетам ATACMS для ВСУ

Вашингтон близок к решению о передаче Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS в кассетном исполнении. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена близка к решению о том, чтобы предоставить Украине модификацию дальнобойных ракет ATACMS с кассетными суббоеприпасами, а не унитарной боеголовкой», — сообщили собеседники издания.

Ранее президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи для Украины, в который войдет, в частности, вторая батарея систем противовоздушной обороны Hawk, артиллерия и снаряды. При этом о передаче ATACMS Вооруженным силам республики объявлено не было.