Белый дом сообщил об отсутствии планов по участию Байдена в заседании СБ ООН по Украине

ВАШИНГТОН , 15 сентября. /ТАСС/. Участие президента США Джо Байдена в заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня 20 сентября, посвященном Украине , не планируется, хотя исключать такого развития событий нельзя. Об этом заявил на брифинге помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан .

"В настоящее время планов участия президента нет, хотя исключать я этого не могу. Но сейчас мне нечего объявить", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский участвовать в заседании Совбеза.