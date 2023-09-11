Зеленский заявил о перемене настроения западных партнеров к нуждам Киева

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что как бывший актер и представитель сферы шоу-бизнеса чувствует изменения в отношении некоторых западных партнеров к нуждам Киева. Об этом он заявил в интервью британскому журналу The Economist.

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«У меня есть эта интуиция, когда я читаю, слышу и вижу их глаза, когда они говорят: «Мы всегда будем с вами», но я вижу, что его или ее нет здесь — он или она не с нами», — отметил Зеленский.