МИД Белоруссии счел цинизмом заявления о процедуре обмена белорусских паспортов

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал заявления Государственного департамента США и внешнеполитической службы Евросоюза о беспокойстве за граждан республики в связи с изменениями процедуры обмена белорусских паспортов. Об этом сообщает ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства назвал верхом цинизма такие заявления Госдепа и внешнеполитической службы ЕС. "Если они хотят об этом поговорить, то мы всегда готовы. А вот читать лекции - это не к нам, не к независимой Беларуси", - сказал Глаз. Ранее власти Белоруссии разрешили забирать паспорта у проживающих за рубежом граждан. Указ N278 "О порядке выдачи документов и совершения действий" подписал президент страны Александр Лукашенко. Белорусские дипломатические миссии перестанут продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, которые проживают за пределами страны. Теперь этим вопросом будут заниматься только органы внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства, в отдельно прописанных случаях — в МИДе республики.