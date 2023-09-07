Ассоциация городов Украины: отопительный сезон в стране на грани срыва

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Ассоциация городов Украины во главе с мэром Киева Виталием Кличко заявила, что предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на Украине вынужденно прекращают поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициируют банкротство. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении ассоциация подчеркнула, что местное самоуправление бьет тревогу. «Горячую воду отключают уже, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет тоже», — отмечается в заявлении.

Предприятия ТКЭ с 1 сентября в результате действия властей отключили от режима наложения специальных обязательств --отменили условия, которые позволяют стабильно работать. Главы общин-членов Ассоциации городов Украины призвали премьер-министра страны Дениса Шмыгаля встретиться и найти способы предотвращения срыва отопительного сезона.