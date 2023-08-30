AFP: Армия Габона объявила о роспуске институтов власти, в столице идет стрельба
В Габоне военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти, заявление армии было зачитано в эфире национального телевидения, сообщает AFP.
"Габонские солдаты объявляют по телевидению об отмене выборов и роспуске институтов", - говорится в сообщении.
В заявлении также говорится о том, что военные намерены положить "конец нынешнему режиму".
Агентство отмечает, что в столице страны, городе Либревиль, идет перестрелка с применением автоматического оружия.
Где сейчас находится президент Али Бонго Ондимба, неизвестно. Власти Габона пока не публиковали официальные сообщения по поводу ситуации в стране.
Ранее в Габоне прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Али Бонго Ондимба. Он набрал 64,2% голосов избирателей.
64-летний Али Бонго Ондимба занимает пост президента Габона с 2009 года. Он был избран на должность главы государства после смерти своего отца - Омара Бонго Ондимбы. Тот, в свою очередь, руководил страной на протяжении более 40 лет.