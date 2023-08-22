Forbes: Киев запросил у Вашингтона ракеты JASSM для "захвата" Крыма

Руководство Украины намерено получить от Соединенных Штатов крылатые ракеты JASSM для самолетов F-16, которые должны помочь ВСУ "захватить Крым", заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, американские истребители не совместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, однако если Киев получит JASSM, украинская армия сможет удвоить свои силы для ударов в глубине обороны.

"Наращивание количества крылатых ракет может помочь Киеву в достижении одной из его главных целей", - отмечается в публикации.

Журналист отметил, что крылатая ракета-невидимка класса "воздух-земля" JASSM, дальность полета которой достигает 370 километров, уже находится в "списке желаний" украинских властей. Он добавил, что даже после получения F-16 ВСУ не смогут использовать их потенциал полностью без поставок этих снарядов.