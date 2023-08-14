В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыУНИАН сообщает о взрывах в Запорожской областиRT на русскомиещё 614 августа, 02:31 Украинское издание УНИАН сообщает о взрывах в Запорожской области. Информация об этом появилась в Telegram. Ранее в Одессе были слышны взрывы. КонфликтыГлавные новостиБольше новостейRT на русском: главные новостиОрешкин заявил об ускоренной трансформации российской экономикиНа трассе Ереван — Гюмри в ДТП с микроавтобусом погибли 11 человекМинистр финансов ФРГ Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом