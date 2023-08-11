В Белом доме дали прогноз по срокам спецоперации на Украине

Боевые действия на Украине могут не завершиться к лету следующего года. Такое предположение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби , передает ТАСС .

Так он прокомментировал обращение американской администрации к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных средств для оказания помощи Киеву. «Мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это — надлежащий объем, который надо запрашивать», — подчеркнул Кирби.