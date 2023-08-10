Бундестаг усилит давление на Шольца в вопросе поставок Киеву крылатых ракет Taurus

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что выступит с парламентской инициативой, направленной на усиление давления на главу Германии Олафа Шольца, дабы тот не сомневался в правильности поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

"Следует подумать о парламентской инициативе, чтобы усилить давление на ведомство канцлера", - заявил Кизеветтер (цитата по ТАСС). И подчеркнул, что представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, вместе с СДПГ, партией "зеленых" и Свободной демократической партией "могли бы совместно призвать канцлера к поставке вооружений" Киеву.

Однако, как считает эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид для этого "еще не выполнены два условия", во-первых, США не поставили украинцам аналогичные средства поражения, а, во-вторых, остается открытым вопрос обучения украинских военных управлению этими ракетами. Ведь, заявил Шмид, германские военнослужащие не могут наводить ракеты на цели вместо украинцев.

Поставить Украине Taurus предложил в воскресенье депутат Бундестага от СДПГ Андреас Шварц.