Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо назвал решение президента США Джо Байдена, которое помогает России. По его словам, которые приводятся на сайте сената, таковым является объявление земель в Аризоне национальным памятником и, как следствие, блокирование добычи урана в этом регионе.

«Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам», — заявил политик.

Баррассо подчеркнул, что США импортируют из России в три раза больше урана, чем производят. Сенатор также напомнил, что законодательный орган выступил за увеличение внутреннего производства урана, чтобы сократить зависимость от российских ресурсов.

Однако Байден своим решением блокирует доступ к ключевым месторождениям полезных ископаемых для удовлетворения своего «левого» электората, заключил политик.