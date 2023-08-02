Агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+

Агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+, говорится в заявлении на официальном сайте. Издание отмечает, что по данному рейтингу назначен стабильный прогноз.

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте до АА+ с ААА, — сказано в сообщении.

Такое решение связано из-за ожидаемого ухудшения фискальной ситуации в США в последующие три года, пояснили эксперты Fitch. Кроме этого, рейтинг был снижен в связи с увеличивающимся госдолгом страны, который в настоящее время уже является высоким. При этом глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что не согласна с такой оценкой агентства.

Я решительно не согласна с решением Fitch Ratings, — говорится в ее заявлении на сайте американского ведомства.

По ее словам, решение Fitch упирается на устаревшие данные. Сейчас экономика США является «крупнейшей и самой динамичной в мире», отметила Йеллен.